Bitlis'te AK Partili ilçe Belediye Başkanına bıçaklı ve sopalı saldırı!

Bitlis’in Mutki ilçesi Belediye Başkanı olan AK Partili Nurettin Yol’a kimliği belirsiz bir grup sopala ve bıçaklarla saldırdı. Saldırıda Belediye Başkanı Yol’un oğlu ve koruması yaralandı.

Bitlis’e sevk edilecekler

Alınan bilgilere göre olay, saat 14.00’da ilçe merkezinde yaşandı. inşaat aşaması devam eden yeni belediye hizmet binasına inceleme yapmak üzere giden belediye başkanı Nurettin Yol, kimliği belirlenemeyen 10 kişilik bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Kısa sürede büyüyen olay sonrasında Belediye Başkanı Nurettin Yol, oğlu Evrim Emre Yol ve koruma polisi E.A. yaralandı. Polis ekiplerinin gelmesi ile birlikte kaçmaya başlayan saldırganlar için arama emri çıkarılırken Başkan Yol, oğlu ve koruma polisi Mutki devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk tedavileri yapılan yaralıların Bitlis Devlet Hastanesine gönderileceği açıklandı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri iki kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırı sonrasında ilçe merkezine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve özel harekat polislerinin gönderildiği, ilçeye giriş ve çıkışların geçici süre ile durdurulduğu açıklandı.