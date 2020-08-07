Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem

Gelen bilgilere göre Bitlis Hizan ilçesinde saat 22:19 da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
07 Ağustos 2020 Cuma 23:34
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AFAD tarafından verilen bilgiye göre merkez üssü Bitlis Hizan'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yüzeye yakın gerçekleşirken saat 22:19 civarında meydana gelen deprem korkuturken yıkılan bina olmaması sevindirdi.
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