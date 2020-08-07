Bitlis'te 4,6 büyüklüğünde deprem

AFAD tarafından verilen bilgiye göre merkez üssü Bitlis Hizan'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Deprem yüzeye yakın gerçekleşirken saat 22:19 civarında meydana gelen deprem korkuturken yıkılan bina olmaması sevindirdi.