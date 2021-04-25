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Bitlis'te 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem korkuttu

Bitlis’te merkez üssü Hizan ilçesi olan 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi. Yaşanan deprem şehirde kısa süreliğine paniğe yol açtı.

25 Nisan 2021 Pazar 15:35
Bitlis'te 3.9 ve 4.1 büyüklüğünde deprem korkuttu
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Deprem Araştırma Enstitüsü (BDTİM)  tarafında duyurulan son dakika haberine göre; Bitlis’te saat 12.20’de 3.9 büyüklüğünde ve yerin 18.39 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hizan ilçesinde gerçekleşen depremde yirmi dakika arayla ikinci kez bir deprem yaşandı. İkinci depremin 4.1 büyüklüğünde ve yerin 4.61 kilometre derinliğinde meydana gelmesi şehirde yaşayan herkesi korkuttu. Bölgedeki fay hattında yaşanan sarsıntılar Hizan ilçesine komşu ilçeler tarafından da hissedildi. Şehirde yaşanan peş peşe deprem endişeye neden olsa da yetkililer tehlikeye yol açan bir durum olmadığını ve herhangi bir kaybın yaşanmadığını bildirdi.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:35
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Anahtar Kelimeler:
BitlisHizanDeprem
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