Bitlis'te 2 terörist silahlarıyla beraber ele geçirildi

Bitlis Valiliği’nin operasyonla ilgili yaptığı açıklamasında, “EREN-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil ATEŞ 2021-64” isimli operasyon sonucu iki teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Valilik açıklamasında, “İl Jandarma Komutanlığı ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı mensupları tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda, Bitlis Hizan’a bağlı Akbıyık Köyü Gökçe Mahallesi kırsalında, J-SİHA tarafınca 21 Haziran’da 2 terörist tespit edildi. Bu tespit sonrası teröristleri yakalayarak etkisiz hale getirmek için; Bitlis Hizan İlçesine bağlı Akbıyık Köyü Gökçe Mahallesi kırsalında J-SİHA ile Hava Kuvvetlerine bağlı ekipler tarafınca yakın hava desteği icra edildi. Bölgede JÖH ile Jandarma Komanda birlikleri katılımıyla gerçekleştirilen operasyon sonucunda iki BTÖ mensubu etkisiz hale getirildi.” İfadeleri yer aldı.