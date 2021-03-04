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Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü: 9 Şehit 4 yaralı

Bingöl'den kalkış yapan askeri bir helikopter Bitlis'in Tatvan ilçesinde düştü. Kaza haberinin ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken kazada 9 personelin şehit olduğu, 4 personelin de yaralandığını bildirildi.

04 Mart 2021 Perşembe 18:50
Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri helikopter düştü: 9 Şehit 4 yaralı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan son dakika duyurusunda Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bilgisi yer aldı. Bingöl'den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin düşme haberinin ardında bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğinin bildirildiği duyuruda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin de de yaralandığı kaydedildi.

Saat 13.55’te Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait Cougar tipi askeri helikopter ile saat 14.25’te irtibatın kesildiğini bildiren MSB, bölgede CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama kurtarma çalışmalarına derhal başlandığını açıkladı.

Arama kurtarma çalışmaları sonrası askeri helikopterin kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve kazada neticesinde helikopterin içinde bulunan kahraman Mehmetçiklerden 9’unun şehit olduğu, 4 Mehmetçiğin de yaralandığının görüldüğünün bildirildiği açıklamada yaralıların sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 18:50
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BitlisAskeri HelikopterKaza9 şehitMsbSon Dakika
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