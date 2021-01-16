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Bitlis-Tatvan karayolunda buzlanma nedeniyle otobüs ve bir tır şarampole yuvarlandı

Bitlis-Tatvan yolunda yoğun kar yağışı nedeni ile yolların buzlanmasından dolayı bir yolcu otobüsü devrildi. Devrilen otobüsün biraz ilerisinde ise bir tır daha yoldan çıktı. Otobüs kazasından 5 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 02:27
Bitlis-Tatvan karayolunda buzlanma nedeniyle otobüs ve bir tır şarampole yuvarlandı
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Bitlis’te Bitlis-Tatvan yönünde hareket eden bir yolcu otobüsü ve aynı yönde giden bir tır devrilerek yoldan çıktı.

Akşam saatlerinde Bitlis-Tatvan yönünde giden 34 YK 3399 plakalı bir yolcu otobüsü buz tutan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeni ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrilen otobüsten 5 kişi yaralanırken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayın yaşandığı yerin biraz ilerisinde ise bir tır da buzlanma nedeni ile yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Devrildiği yerden çıkarılan tırın sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüsten çıkarılan 5 yaralı bölgede yer alan hastaneye kaldırılırken kaza sebebi ile trafikte aksamalar yaşandı. İki kazanın yaşandığı bölgede kar küreme ve tuzla çalışmaları yapıldı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 02:27
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Anahtar Kelimeler:
BitlisTatvanOtobüsKaza
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