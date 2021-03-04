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Bitlis şehidimiz Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ'cü hain için "Vur" emri vermişti

Bitlis Tatvan’da yaşanan helikopter düşmesinde şehadete kavuşan Korgeneral Osman Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ’cü hainlere karşı direniş örgütü yapan komutanlardan birisiydi. Erbaş, 2016 senesinde katılmış olduğu şehit cenazesi sırasında, “Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil” diyerek darbecilere olan tepkisi ortaya koymuştu.

04 Mart 2021 Perşembe 22:35
Bitlis şehidimiz Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ'cü hain için
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Türkiye, akşam saatleri sırasında aldığımız 11 şehit haberi ile yasa boğuldu. Helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin içinde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu açıklandı.

“Onlar asker değil katil!”

Korgeneral Erbaş’ın şehit haberi geldiği anda akıllara ilk olarak 2016 senesinde FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi için gösterdiği tepkisi geldi.

Erbaş, 2016 senesinde katılmış olduğu şehit cenazesi sırasında, “Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller” ifadesiyle darbecilere olan tepkisini ortaya koymuştu.

FETÖ’cü komutan için “Vur” emrini vermişti

24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şehit Orgeneral Osman Erbaş’ın FETÖ’cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal hakkında vur emrini verdiğini hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “15 Temmuz sonrasında atandığı İstihbarat Başkanlığı’nda tarih yazdı” ifadelerine yer verdi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 22:35
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Anahtar Kelimeler:
BitlisşehidimizKorgeneralOsmanErbaş
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