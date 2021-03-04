Bitlis şehidimiz Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ'cü hain için

Türkiye, akşam saatleri sırasında aldığımız 11 şehit haberi ile yasa boğuldu. Helikopter kazasında şehit düşen askerlerimizin içinde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da olduğu açıklandı.

“Onlar asker değil katil!”

Korgeneral Erbaş’ın şehit haberi geldiği anda akıllara ilk olarak 2016 senesinde FETÖ’nün gerçekleştirdiği hain darbe girişimi için gösterdiği tepkisi geldi.

FETÖ’cü komutan için “Vur” emrini vermişti

Erbaş, 2016 senesinde katılmış olduğu şehit cenazesi sırasında, “Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katiller” ifadesiyle darbecilere olan tepkisini ortaya koymuştu.

24, 25 ve 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Şehit Orgeneral Osman Erbaş’ın FETÖ’cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal hakkında vur emrini verdiğini hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, “15 Temmuz sonrasında atandığı İstihbarat Başkanlığı’nda tarih yazdı” ifadelerine yer verdi.