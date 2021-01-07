Bitcoin rekor kırdı! 38.000 doları da aştı

Sanal para olarak bildiğimiz Bitcoin her gün değişen bir tablo ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bitcoin yükselişinin devam etmesi ile Ethereum 1.200 Stellar ise %70 artış gösterdi. Her gün artışa geçen Bitcoin bugün ise son 24 saatte 9.5 olarak yükselmeye devam ediyor. Dolar karşısında ki bitcoin haftalık oranla hesaplandığında %30’luk artış göstererek diğer kripto parası olan Ethereum ’da etkilemiş oldu.

Dijital para Stellar’a ne oldu?

Kripto olarak ilk 10’a giren paralar ise Bitcoin artması ile beraber son 24 saatte hızlı yükselişe geçtiler. En yüksek oranla %70 Stellar oldu. Ukrayna’nın Merkez Bankası ise Stellar üzerinden işlem yapacaklarına dair haberler çıktı. Stellar haftalık olarak %190 kadar yükselişte olacağını duyurdu.