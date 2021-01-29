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Bisikletli sapıktan şok sözler! “Tanıdık sandım”

Antalya’da gerçekleşen olayda bisiklet ile yolda giden Ö.G.M yolda yürüyen küçük kızı taciz etti. İddialar üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından dayak yiyen şüpheli polis ekiplerinin gelmesi ile gözaltına alındı. İfadesinde “tanıdığıma benzettiğim için tutmaya çalıştım” diyen bisikletçi sapığın ifadesi sürüyor.

29 Ocak 2021 Cuma 14:59
Bisikletli sapıktan şok sözler! “Tanıdık sandım”
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Antalya Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık mahallesinde gerçekleşen olayda Bisikleti ile seyir halindeki Ö.G.M yolda gördüğü Y.K isimli küçük kıza cinsel tacizde bulunmak istedi. Arkasından ilerleyerek tutmaya çalışan Ö.G.M küçük kızın bağrışları ile kaçmaya çalıştı. Y.K ‘nin bağırması üzerine çevredeki vatandaşların olay yerine gelerek durumu anlaması ile birlikte Ö.G.M yere yatırarak şiddetli şekilde dövüldü. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi ile durumu kötü olan bisikletli sapık Atatürk Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

“Tanıdığıma benzettiğim için tutmaya kalkıştım”

Kendine gelen Ö.G.M ilk ifadesinde polis ekiplerine “tanıdığıma benzettiğim için elimle tutmaya çalıştım” dedi. Tacize uğrayan Y.K ise henüz reşit olmadığı için Çocuk Şube Müdürlüğüne giderek durumu anlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 



Son Güncelleme: 29.01.2021 15:13
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Anahtar Kelimeler:
AntalyaMuratpaşaBisikletli SapıkCinsel Tacşz
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