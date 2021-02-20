Bisiklet kullanan yaşlı adam tırın altında kaldı

Düzce’de kavşaktan geçmekte olan TIR ile bisiklet çarpıştı. Çarpma sonucunda TIR’ın altında kalan bisikletli olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay öğleden sonra saatlerinde Düzce’ye bağlı Karaca kavşağında meydana geldi. Atilla Parlak tarafından kullanılan 81 AJ 405 plakalı TIR iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bisikletli 75 yaşındaki Mehmet Özcan’a çarptı. Çarpma sonucunda bisiklet TIR’ın altında kaldı. Olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri, Mehmet Özcan’ı hastaneye kaldırırken, 75 yaşındaki Mehmet Özcan, Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olay sırasında şoka giren TIR’In şoförü Atilla Parlak aracın yanında oturarak uzun süre kendine gelemedi. Parlak, ifade için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.