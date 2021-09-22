Birçok ülke, ülkelerine girişte aşı zorunluluğu şartı getirdi: Türkiye'ye de aşı olma zorunluluğu geliyor mu?

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkelerde alınan önlemlerde genişleme oldu. Birçok ülke yabancı ülkelerden ülkelerine gelen kişilerde aşı zorunluluğu olduğunu belirtti. Ülkemizde de artan vakalardan dolayı aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ülkemizde aşı zorunluluğu olacak mı?

Ülkemizde aşı zorunluluğu olacak mı?

ABD’de ülkesinde aşı zorunluluğunun geldiğini duyurdu. Uygulamanın Kasım ayından itibaren uygulanacağı açıkladı. ABD’de artan vakalardan dolayı bu uygulamaya geçildiği belirtildi. Ülkeye girecek 18 yaş üstü yabancı kişilere aşı zorunluluğu şartı geldiği belirtildi. Diğer ülkelerde de aşı zorunluluğu uygulamasının yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye’de de aşı zorunluluğu olup olmayacağı merak edilmektedir.