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Birçok ülke, ülkelerine girişte aşı zorunluluğu şartı getirdi: Türkiye'ye de aşı olma zorunluluğu geliyor mu?

Artan koronavirüs vakaları sonrası ülkeler harekete geçti. Pek çok ülke, ülkeye girişte aşı olma zorunluluğu getirdi. Ülkemizde de artan vakaların ardından aşı olma zorunluluğunun gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Türkiye'de de aşı olma zorunluluğu geliyor mu? Bu haberimizde artan vakalar sonrası alınan önlemlere ilişkin detayları sizler için derledik. İşte artan vakalar sonrası ülkelerin aldığı önlemler...

22 Eylül 2021 Çarşamba 14:58
Birçok ülke, ülkelerine girişte aşı zorunluluğu şartı getirdi: Türkiye'ye de aşı olma zorunluluğu geliyor mu?
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Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkelerde alınan önlemlerde genişleme oldu. Birçok ülke yabancı ülkelerden ülkelerine gelen kişilerde aşı zorunluluğu olduğunu belirtti. Ülkemizde de artan vakalardan dolayı aşı zorunluluğunun gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Ülkemizde aşı zorunluluğu olacak mı?

Ülkemizde aşı zorunluluğu olacak mı?

ABD’de ülkesinde aşı zorunluluğunun geldiğini duyurdu. Uygulamanın Kasım ayından itibaren uygulanacağı açıkladı. ABD’de artan vakalardan dolayı bu uygulamaya geçildiği belirtildi. Ülkeye girecek 18 yaş üstü yabancı kişilere aşı zorunluluğu şartı geldiği belirtildi. Diğer ülkelerde de aşı zorunluluğu uygulamasının yaygınlaşması bekleniyor. Türkiye’de de aşı zorunluluğu olup olmayacağı merak edilmektedir.


Son Güncelleme: 22.09.2021 14:58
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