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Bir vahşet daha! Ankara'da 4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü

Ankara'da yaşanan vahşi olayda Zeynel Korkmaz isimli zanlı tartıştığı eşini dört çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklayarak acımadan öldürdü.

07 Mart 2021 Pazar 18:23
Bir vahşet daha! Ankara'da 4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürdü
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Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Durali Alıç Mahallesinde yaşanan olayda, 38 yaşındaki Zeynel Korkmaz ile eşi Reyhan Korkmaz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Zeynel Korkmaz, mutfaktan aldığı bıçak ile eşi Reyhan Korkmazı dört çocuğunu gözü önünde boğazından defalarca bıçakladı.

Çocukların yardım çığlıklarından dolayı panikleyen zanlı evden kaçtı. Komşuların durumu ihbar etmleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine gönderildi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk incelemede kanlar içinde kalan Reyhan Korkmaz’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Korkmaz’ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Zanlı Zeynel Korkmaz, olay yerinden kaçtıktan sonra komşusunu arayarak ‘Çocuklarım önce Allah’a sonra size emanet’ dediği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin arama çalışmalarının sonucunda Zeynel Korkmaz yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin sonrasında adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 07.03.2021 18:23
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMamakDurali Alıç4 çocukKadın CinayetiKadına şiddet
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