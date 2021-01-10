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Bir ay içinde üç kardeş arka arkaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun'da yaşayan ve öğretmen, esnaf ve doktor olan üç kardeş arka arkaya korona virüse yakalandı. Bir ay içinde üç kardeş de korona virüs nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

10 Ocak 2021 Pazar 20:26
Bir ay içinde üç kardeş arka arkaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Samsun’da yaşayan bir aileden aynı ayın içinde üç kardeş arka arkaya hayatını kaybetti. Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin Necati, Selman, ve Kenan olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Samsun’a bağlı Çarşamba ilçesinde esnaf olan Kenan Emirhan, korona virüse yakalandı ve tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Kenan Emirhan’ın Bafra’da doktorluk yapan kardeşi Necati Emirhan ise geçtiğimiz korona virüse yakalandı. 20 gün boyunca hastanede yatan Emirhan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İki kardeşini kaybeden ve öğretmenlik yaptığı öğrenilen üçüncü kardeş Selman Emirhan, dün korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Üç kardeş, bir ay içinde arka arkaya kovid-19 nedeni ile yaşama gözlerini yumdu.

Emirhan kardeşlerin, dayılarının da virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ve halalarının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

 

 



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:26
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Anahtar Kelimeler:
KORONASamsun
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