Bir ay içinde üç kardeş arka arkaya korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Samsun’da yaşayan bir aileden aynı ayın içinde üç kardeş arka arkaya hayatını kaybetti. Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin Necati, Selman, ve Kenan olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz ay Samsun’a bağlı Çarşamba ilçesinde esnaf olan Kenan Emirhan, korona virüse yakalandı ve tedavisi sırasında hayatını kaybetti. Kenan Emirhan’ın Bafra’da doktorluk yapan kardeşi Necati Emirhan ise geçtiğimiz korona virüse yakalandı. 20 gün boyunca hastanede yatan Emirhan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İki kardeşini kaybeden ve öğretmenlik yaptığı öğrenilen üçüncü kardeş Selman Emirhan, dün korona virüs nedeni ile hayatını kaybetti. Üç kardeş, bir ay içinde arka arkaya kovid-19 nedeni ile yaşama gözlerini yumdu.

Emirhan kardeşlerin, dayılarının da virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ve halalarının da yoğun bakımda olduğu öğrenildi.