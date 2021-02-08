Bingöl'de yolcunun çantasından çok sayıda tarihi eser çıktı!

Bingöl’ün Solhan ilçesinde tarihi eser olduğu belirlenen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi. Bir şahsın çantasından çıkan tarihi eserler sonrasında şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma Komutanlığıve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri alınan istihbaratları değerlendirdi. Bingöl’ün Solhan İlçesinde bulunan Şeref Yol üzerinde uygulama başlatan ekipler incelemeler sonucunda bir yolcunun çantasında 146 sikke ve 2 madalyon buldu.

Tarihi eser niteliği taşıyan para ve madalyonlara el koyulurken çantanın sahibi şüpheli gözaltına alındı.