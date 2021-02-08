İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Bingöl'de yolcunun çantasından çok sayıda tarihi eser çıktı!

Bingöl'de istihbaratları değerlendiren Kaçakçılık Şube Ekipleri bir yolcunun çantasında çok sayıda tarihi eser yakaladı. Yakalanan tarihi eserlere el koyulurken şüpheli şahıs sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 21:26
Bingöl'de yolcunun çantasından çok sayıda tarihi eser çıktı!
Takip Et:

Bingöl’ün Solhan ilçesinde tarihi eser olduğu belirlenen 146 sikke ve 2 madalyon ele geçirildi. Bir şahsın çantasından çıkan tarihi eserler sonrasında şahıs gözaltına alındı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri alınan istihbaratları değerlendirdi. Bingöl’ün Solhan İlçesinde bulunan Şeref Yol üzerinde uygulama başlatan ekipler incelemeler sonucunda bir yolcunun çantasında 146 sikke ve 2 madalyon buldu.

Tarihi eser niteliği taşıyan para ve madalyonlara el koyulurken çantanın sahibi şüpheli gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 08.02.2021 21:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BingölSolhanTarihi EserKaçakçılıkOperasyon1 Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis'in
Polis'in "dur" uyarısına uymadı, tabanca ve uyuşturucu olan çantayı denize fırlattı
Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Manisa'da soba patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak
Konya'da mutasyonlu virüs tespit edildi: Bostandere Mahallesi'si 6 gün karantinada olacak
Ankara'da atış kağıt aracı ve otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ankara'da atış kağıt aracı ve otomobil çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kocaeli'ne şiddetli fırtına uyarısı!

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 11 Şubat yeni bölüm var mı, yok mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni ve Kartal Pençesi nedir, nasıl bağış yapılır?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrılacak mı, ölüyor mu? Masumlar Apartmanı Tansel Öngel diziye veda mı ediyor?
Göz kapağı estetiği nasıl yapılır? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Android 10 güncellemesi yayınlandı! Android 10 ile gelen yeni cihaz özellikler neler?
Kuruluş Osman 1. bölüm hangi tarihte olacak? Kuruluş Osman yayın günü belli oldu
Beni Bırakma İnci kimdir? Gerçek adı nedir? Elena Selin Kahraman hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi, hastalığı ne? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?
65 Yaş aylığı ne kadardır? Yaşlılık maaşı alma şartları nelerdir? Yaşlılık maaşı şartları
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 10 Şubat 2021 Çarşamba
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.