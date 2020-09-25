Bingöl'de yasadışı avlanan şahsa 27 bin 777 TL ceza kesildi!

Bingöl’de yasadışı avlanmanın önüne geçebilmek için kişilere ceza kesilmeye devam ediyor. Cezalar yüklü miktarlarda tutularak caydırıcılığı arttırılmak istemekte. Son olarak yapılan açıklama ile Bingöl’de yasadışı avcılık yapan bir kişiye 27.777 TL ceza kesildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan resmi açıklama ile birlikte, ‘İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan incelemeler ile birlikte, Solhan ilçesi kırsalında yasa dışı av yapıldığı bilgisi alınması sonrasında yasa dışı av yapan şahısları tespit etmek için ilçede incelemeler yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda yasa dışı yaban keçisi avı yaptığı tespit edilen 1 kişi vurmuş olduğu yaban keçisi ile birlikte yakalanmıştır. Yasa dışı avcılık yapan şahsa toplam 27 bin 777 TL tazminat cezası verilmiştir.’ İfadelerine yer verildi.