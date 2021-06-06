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Bingöl'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Bingöl'de yaşanan trafik kazasında seyir halinde ilerlerken karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan saman yükü tırın devrildiği açıklandı. Kaza sonrasında 2 kişinin yaralandığı açıklanırken yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı.

06 Haziran 2021 Pazar 22:14
Bingöl'de saman yüklü tır devrildi: 2 yaralı
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Bingöl’de yaşanan kazada saman yüklü olan bir tır devrildi. Devrilen saman yüklü tır sonrasında 2 kişinin yaralandığı açıklanırken sürücünün manevra yapmaya çalıştığı sırada kazanın gerçekleştiği açıklandı.

Kaza, Bingöl’ün Karlıova ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde ki kavşakta meydana geldiği açıklandı. Erzurum istikametinde ilerleyen ve İsmet C. Hakimiyetinde ki 35 AKY 390 plakalı tır kavşaktan dönüş yapacağı sırada karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda devrildi.

Yaşanan kaza sonucunda 2 kişinin yaralandığı açıklanırken yaralıların İlçe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı açıklandı.


Son Güncelleme: 06.06.2021 22:14
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