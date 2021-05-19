Bingöl'de otomobil ile hafif ticari araç kaza yaptı

Bingöl’de hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sebebi ile araçta bulunan kişilerden birisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Bingöl’e bağlı Karlıova ilçesinde meydana geldi. Karlıova Erzurum istikametinde gitmekte olan Y.Ş’nin kullandığı 25 AAP 930 plakalı araç ile F.B tarafından kullanılan 02 AS 323 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpma etkisi ile otomobilin sürücüsü olan F.B yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tedavi için F.B’yi Karlıova Devlet Hastanesine ardından ise Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Ticari aracın sürücüsü Y.Ş ifade için emniyete götürülürken F.B’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.