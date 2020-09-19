Binali Yıldırım ve eşi korona virüs hastalığını atlattı

Eski Başkan ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım geçtiğimiz günlerde korona virüs şüphesi özel bir hastaneye başvurmuş ve Yıldırım çiftine yapılan korona virüs testi pozitif çıkmıştı.

Sağlık durumları iyi olan ve hastalığı hafif geçiren Yıldırım çifti bu durumdan sonra kendilerini evlerinde izole ederek tedavilerine devam ettiler.

Bugün iyi haber Binali Yıldırım'dan geldi.

Eski meclis başkanı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada ,

Bugün kendisine ve eşine yapılan korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını ve karantina sürecinde arayan, mesaj atan herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Yıldırım, ayrıca vatandaşları tedbirleri elden bırakmaması içinde uyarıda bulundu.