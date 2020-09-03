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Binali Yıldırım korona-virüse yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım vücut kırgınlığı ve baş ağrısı şikayetleriyle başvurdukları hastanede yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı.

03 Eylül 2020 Perşembe 16:09
Binali Yıldırım korona-virüse yakalandı
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Türkiye Cumhuriyeti'nin son başbakanı olan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım eşi ile birlikte korona-virüse yakalandıklarını sosyal medya hesabı üzerinden herkese duyurdu.

Konu ile ilgili açıklamalarını sosyal medya üzerinden aktaran Yıldırım herkesten dualarını eksik etmemesini istedi.

Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırımın sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde tedavilerinin sürdüğü bilgisi geldi.

Çok sayıda geçmiş olsun mesajı


Binali Yıldırım’ın bu paylaşımından sonra kendisine çok sayıda geçmiş olsun mesajları gelmeye başladı.

Çok sayıda siyasetçimizin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda çok üzgün oldukları ve geçmiş olsun dileklerinin iletirlerken acil şifalar dilediler.

Geçmiş olsun dileklerini iletenler arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal yer alıyor.



Son Güncelleme: 03.09.2020 16:09
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Anahtar Kelimeler:
Binali YıldırımCovidPozitif
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