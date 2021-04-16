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BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri

Yapılan kabine toplantısının ardından Covid-19’a karşı önlemler niteliğinde kısmi bir kapanmaya gidilmesi kararlaştırıldı. Bu kararlaştırmanın içeriğinde BİM, A101, ŞOK ve Onur Market gibi marketlerle ilgili mevcut düzeninden ayrı bir yapılandırmaya gidildi. Bahsedilen marketlerin çalışma programları yenilendi. BİM, açılış saati kaç, A101 kaçta açılıyor, kapatıyor? ŞOK kaça kadar açık? Detaylar Gürses’te

16 Nisan 2021 Cuma 15:26
BİM, A101, ŞOK, Onur Market güncel açılış kapanış ve çalışma saatleri
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Bir süredir devam eden pandemi nedeniyle yaşanan düzen içinden sürekli bir değişikler meydana gelmekte. Son zamanlarda yaşanan vaka sayılarındaki artışta farklı bir önlemleri meydana getirdi. Bu önlemlerin başlarında köklü market zincirlerinin çalışma saatleri oldu. Peki, BİM, A101, ŞOK ve Onur Market gibi zincir marketlerin açılma ve kapanma aralığı neler?

Hafta içi Bim, A101, Şok, Onur market kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Yapılan kabine toplantısından sonda yayınlanan genelgede şunlara yer verildi:

 “Sokağa çıkma kısıtlamasındaki vakitlere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler haricinde) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri aralığında olarak belirlenecek. Tüm marketler ise saat 10.00’da açılacak.”

Bu bildirgenin içeriğinde yer alanlara göre zincir marketler ya da normal bulunan marketlerin hafta içi saat 10:00’da açılıp ve 18:00’e de kapanmaları gerekecek.

Hafta Sonu Onur Market, Bim, A101 ve Şok kaçta açılacak?

Hafta içinden ziyade  yasakların sürekli olduğu hafta sonlarında da marketlerin açılıp açılmayacağı tartışılır oldu. Bu duruma göreyse bildirilen yazıda olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri aralığında açık kalıp hizmetlerine devam edebilecekleri belirtildi.

Yasakların içinde bulunan 65 yaşin üzerindeki vatandaşlar ve 18 yaşının altındakiler dışında ihtiyacını karşılamak isteyen her vatandaş sınırlı olmak ve araç dahil olamamak koşuluyla (engelli vatandaşlarımız hariç) kendi evlerine bulunan en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecekleri aktarıldı. Bunun dışında bu ticaret merkezleri intenet üzerinden hizmet almaya ve hizmet vermeye devam edebileceklerini açıkladılar.

 



Son Güncelleme: 16.04.2021 15:26
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Anahtar Kelimeler:
MarketA101BİMşokCovid19OnurmarketPandemiYasak
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