BİM, A101, Carrefour, Şok, Migros Hafta sonu kaça kadar açık?

Tüm Türkiye’de uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında marketler, bakkallar ve bazı işletmeler belirli saatler aralığında hizmet vermeye başladı. Hafta içi saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle marketler hafta içi 20.00’a kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise marketler saat 10.00’da açılıp 17.00’da kapanıyor.

BİM, A101, Carrefour, ŞOK, Migros hafta sonu açık mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle tüm marketler 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. BİM, A101, Carrefour, ŞOK ve Migros marketleri hafta içi ise saat 20.00’da kapanıyor.

A101 çalışma saatleri

Migros çalışma saatleri

A101 hafta içi 10.00 – 20.00 saatleri arasında; hafta sonu ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Migros hafta içi 10.00 – 20.00 saatleri arasında; hafta sonu ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK çalışma saatleri

ŞOK hafta içi 10.00 – 20.00 saatleri arasında; hafta sonu ise 10.00 – 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Hafta sonu bakkallar açık mı?

Bakkallar, tıpkı marketler gibi sokağa çıkma yasağının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermektedir. Mutfak ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için bakkallar hafta sonu 10.00 – 17.00 arasında faaliyet göstermektedir.