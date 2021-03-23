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BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?

BİM 25. Yıl çekilişi mesajı gerçek mi? BİM 25. Yıl çekilişi mesajına tıkladım ne yapmam gerek? BİM 25. Yıl çekilişi mesajı doğru mu? Son günlerde sosyal medya kullanıcılarına gelen BİM 25. Yıl çekilişi mesajının gerçeklik payı herkes tarafından merakla araştırılıyor. İşte BİM 25. Yıl çekilişi mesajıyla ilgili detaylar...

23 Mart 2021 Salı 16:03
BİM 25. Yıl Çekilişi mesajı gerçek mi? BİM mesajına tıkladım ne yapmalıyım?
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Herkes tarafından merakla araştırılan BİM 25. Yıl çekilişi mesajının gerçek olup olmadığı merakla araştırılıyor. Son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları, özellikle Whatsapp’tan ‘ BİM 25.Yıl çekilişi’ adı altında linkler geldiği ve bu konu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiler. Bu yüzden herkes sosyal medya uygulamaları üzerinden gelen ‘BİM 25. Yıl Çekilişi’ mesajlarının gerçek olup olmadığını merakla araştırıyorlar.

BİM 25. Yıl Dönümü Kutlaması Çekilişi nedir?

Sosyal medya kullanıcıları kendilerine gelen linke tıkladıkları zaman karşılarına 100’den fazla bilgisayar ve mobil cihaz ve 50 nakit ödül, Tek yapmanız gereken doğru hediye kutusunu açmak. 3 denemeniz var bol bol şans! Yazısıyla karşılaşıyorlar. 

BİM 25. Yıl çekilişi mesajı gerçek değildir. Eğer size gelen linke tıklamanız durumunda kişi listenizde bulunan arkadaşlarınıza da aynı mesaj gidecektir. Bu şekilde böyle bir kampanyanın varlığı gerçek değildir.



Son Güncelleme: 23.03.2021 16:03
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