İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden vergi,banka hesabı üzerinden kesilecek!
İnternet üzerinden para kazanan kişilerden...
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet kazandı? Selçuk Yöntem sadece bir fotoğraf sayesinde servet kazandı
Selçuk Yöntem hangi fotoğrafla servet...
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem oldu: Yumurtaya ne kadar zam geldi?
Yumurtada yaşanan fiyat artışları gündem...
Tosuncuk ne kadar ceza aldı? Tosuncuk'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
Tosuncuk ne kadar ceza aldı?...

BİM 24 Eylül Cuma günü aktüel ürün kataloğu açıklandı!

BİM marketler zinciri tarafından her hafta olduğu gibi bu hafta içinde aktüel ürün listesi açıklandı. Edinilen bilgilere göre, BİM marketler zinciri tarafından 24 Eylül 2021 Cuma gününde indirime girecek olan ürünlerin listesi paylaşıldı. 24 Eylül 2021 Cuma gününde BİM marketlerde beyaz eşyadan tutun da mutfak takımlarına kadar uzanan pek çok üründe indirim var.

23 Eylül 2021 Perşembe 21:47
BİM 24 Eylül Cuma günü aktüel ürün kataloğu açıklandı!
Takip Et:

24 Eylül 2021 Cuma gününde BİM marketlerde aktüel ürünlerin yer alacağı katalog nihayet açıklandı. BİM marketler zinciri tarafından 24 Eylül 2021 Cuma gününde hangi ürünlerin indirimli olarak satışa çıkarılacağı duyuruldu. İndirimli alışveriş yapmayı severler 24 Eylül Cuma günü BİM mağazalarında bulunan pek çok farklı ürüne indirimli bir şekilde sahip olma ve erişebilme fırsatına sahip olacaklar. 24 Eylül 2021 Cuma günü indirimde olacak ürün katalog listesinin açıklamasını yapan BİM, her hafta satışa çıkardığı indirimli ürünleri ile müşterilerini memnun etmektedir. Yarından itibaren BİM market raflarında yer alacak olan indirimli ürünler daha şimdiden müşterileri heyecanlandırmaya başladı.

Tekstil ürünlerinden tutun da teknoloji ürünlerine ve hatta zücaciye ürünlerinin bile çoğunlukta olduğu sayfalarda yer alan fiyat bilgilerini de paylaşan BİM, Cuma günleri ve Salı günlerine ait olan aktüel ürün kataloğunun ikincisini de resmi bir şekilde yayınladı. Aktüel ürün kataloğunun ilk sayfasında buzdolabı, drone çeşitleri, çamaşır makinesi, filtre kahve makinesi, televizyon ile termos gibi çeşitli pek çok ürün yer almaktadır.

Aktüel ürün indirim kataloğunda yine teknolojik ürünlere ağırlık verilirken, kataloğun ikinci sayfasında ise Mouse, oyuncu kulaklığı, notebook, sırt çantası, çalışma masası, soğutucu, oyun kolu ile ekran temizleyicisi gibi pek çok indirimli ürüne yer verilmektedir.

Aktüel ürün indirim kataloğuna ait olan üçüncü sayfa da ise; kurabiyelik, çift kişilik nevresim takımı, 6 ‘lı çay seti, dikdörtgen tabak, lastikli çarşaf, blender, 3 ‘lü meşrubat bardağı, kek kalıbı çeşitleri, 2 ‘li banyo paspası, kapaklı sürahi, bambu döner tabla ile kapaklı mega kase gibi çok sayıda zücaciye ürünü ile mutfak ürünleri yer almaktadır.

BİM aktüel ürün indirim kataloğunun son sayfasına gelindiğinde de; şarjlı el süpürgesi, çok amaçlı kullanılabilen dolap, çocuklar için klozet kapağı, kirli çamaşır sepeti ile şemsiye şeklinde pek çok ürün ve çocuklar için de çok sayıda çeşitli pek çok oyuncak bulunmaktadır. BİM marketler zincirinin aktüel ürün kataloğunda yer alan indirimli ürünler daha şimdiden müşterilerin ilgi odağı olmayı başardı.


Son Güncelleme: 23.09.2021 21:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Indirimli ürünlerKatalogIndirimAktüel ürünlerBİM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Ümitcan Uygun babası kimdir? Ümitcan Uygun'un babası ne iş yapıyor?
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı dizisinin babası Hikmet'i yeni bölümde ne bekliyor? Hikmet ölüyor mu?
24 Eylül 2021 Cuma TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 24 Eylül Cuma at yarışı programı
TJK 23 Eylül 2021 Perşembe at yarışı sonuçları
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23 Eylül 2021 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
TikTok 14 yaş altına kısıtlama getiriyor
GTO coin içinde bulunduğumuz yılda yükselecek mi? 2021 Tahminleri nelerdir?
ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon para ağacı nasıl olacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster yeni sezonda para ağacında değişiklik yapıldı
Evergrande anlamı nedir? Evergrande hangi sektörde?
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Haziran 2021 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
İOS 15 çıktı mı, nasıl indirilir? İOS 15 güncellemesi hangi telefonlara geldi?
Muhtaç aylığı için başvuru sırasında talep edilen belgeler neler? 2021 muhtaç aylığı kaç ayda bağlanır?
Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? PTT'den acil düşük faiz ve uzun vadeli kredi
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Gece tırnak kesilir mi, gece tırnak kesmek günah mıdır?
APA formatı nedir? APA formatı nerede ve ne için kullanılır?
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
TEKNOFEST 2021 nerede yapılıyor? TEKNOFEST'e nasıl gidilir? Atatürk Havalimanına nasıl gidilir metrobüs, metro, otobüs, marmaray?
MEB 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
Esnafa müjde! 1 milyon esnafa vergi muafiyeti geliyor!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.