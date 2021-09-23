BİM 24 Eylül Cuma günü aktüel ürün kataloğu açıklandı!

24 Eylül 2021 Cuma gününde BİM marketlerde aktüel ürünlerin yer alacağı katalog nihayet açıklandı. BİM marketler zinciri tarafından 24 Eylül 2021 Cuma gününde hangi ürünlerin indirimli olarak satışa çıkarılacağı duyuruldu. İndirimli alışveriş yapmayı severler 24 Eylül Cuma günü BİM mağazalarında bulunan pek çok farklı ürüne indirimli bir şekilde sahip olma ve erişebilme fırsatına sahip olacaklar. 24 Eylül 2021 Cuma günü indirimde olacak ürün katalog listesinin açıklamasını yapan BİM, her hafta satışa çıkardığı indirimli ürünleri ile müşterilerini memnun etmektedir. Yarından itibaren BİM market raflarında yer alacak olan indirimli ürünler daha şimdiden müşterileri heyecanlandırmaya başladı.

Tekstil ürünlerinden tutun da teknoloji ürünlerine ve hatta zücaciye ürünlerinin bile çoğunlukta olduğu sayfalarda yer alan fiyat bilgilerini de paylaşan BİM, Cuma günleri ve Salı günlerine ait olan aktüel ürün kataloğunun ikincisini de resmi bir şekilde yayınladı. Aktüel ürün kataloğunun ilk sayfasında buzdolabı, drone çeşitleri, çamaşır makinesi, filtre kahve makinesi, televizyon ile termos gibi çeşitli pek çok ürün yer almaktadır.

Aktüel ürün indirim kataloğunda yine teknolojik ürünlere ağırlık verilirken, kataloğun ikinci sayfasında ise Mouse, oyuncu kulaklığı, notebook, sırt çantası, çalışma masası, soğutucu, oyun kolu ile ekran temizleyicisi gibi pek çok indirimli ürüne yer verilmektedir.

Aktüel ürün indirim kataloğuna ait olan üçüncü sayfa da ise; kurabiyelik, çift kişilik nevresim takımı, 6 ‘lı çay seti, dikdörtgen tabak, lastikli çarşaf, blender, 3 ‘lü meşrubat bardağı, kek kalıbı çeşitleri, 2 ‘li banyo paspası, kapaklı sürahi, bambu döner tabla ile kapaklı mega kase gibi çok sayıda zücaciye ürünü ile mutfak ürünleri yer almaktadır.

BİM aktüel ürün indirim kataloğunun son sayfasına gelindiğinde de; şarjlı el süpürgesi, çok amaçlı kullanılabilen dolap, çocuklar için klozet kapağı, kirli çamaşır sepeti ile şemsiye şeklinde pek çok ürün ve çocuklar için de çok sayıda çeşitli pek çok oyuncak bulunmaktadır. BİM marketler zincirinin aktüel ürün kataloğunda yer alan indirimli ürünler daha şimdiden müşterilerin ilgi odağı olmayı başardı.