Bill Gates Türkiye’de ne kadar arazi aldı?

Yeniçağ’ın yazarı Arslan Bulut, köşe yazısında Bill Gates ile alakalı göze çarpan iddialarda bulundu. Bulut, Bill Gates’in Türkiye’den büyük ölçüde arazi aldığını dile getirdi.

Arslan Bulut’un yazısının başlığı ise “Bill Gates, kripto para değil, Trakya’da toprak alıyor” oldu. Dünyanın en zengin isimlerinden olan ve Microsoft’un kurucusu Gates, Edine ve Kırklareli’nde 22 bin dönüm arazi satın alıp Türkiye’deki arazilerini toplamda 56 bin dönüme çıkardığı iddia ediliyor.

Arslan Bulut yazdığı köşede şu ifadelere yer verdi:

"Tek paranın ilk hedefi, ulusal ekonomileri çökertmektir. Hiç çökmeyecek olan ekonomik değer topraktır. Dünya ekonomisi, korona virüs kullanılarak 'Büyük Sıfırlama'ya doğru götürülürken, Bill Gates'in bir taraftan aşı üreten kuruluşlara para yardımı yapması, diğer taraftan da ABD'nin ve dünyanın en büyük toprak ağası haline gelmesinin sebebi budur."

Arslan Bulut yazısının devamında şunları dile getirdi:

"Türkiye Kanal İstanbul güzergahının iki tarafındaki toprak satışlarını konuşurken, Bill Gates'in, Edine ve Kırklareli'nde 22 bin dönümarazisi satın aldığı bildirildi

Trakya 2000 Sitesi'nin haberine göre Gates'in Türkiye'de toplam 56 bin dönüm arazi aldığı öğrenildi. Kastamonu gazetesi, 'Başımıza Bill Gates kuşu kondu!' diye başlık attı. “

Bill Gates’in Türkiye’nin farklı bölgelerinden arazi aldığına değinen Bulut konuya ilişkin yorumlarını dile getirerek Türkiye’deki gençlerin tarikat eğitimleri ile uyutulduğunu söyledi. Arslan Bulut konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“Öyle ya devletin yerini Bill Gates alıyor. Türkiye'de ise gençler, tarikat eğitimiyle uyutuluyor. Avusturya merkezli uluslararası petrol ve gaz şirketi OMV de Edine ile Kırklareli'nde 6 bin dönüm tarım arazisi topladı. Haberlere göre Trakya'da en çok tarım arazisi toplayan kişi ise Fıratpen'in sahibi iş adamı Nevzat Demir oldu. Demir'in geçtiğimiz yıllarda emlakçılar aracılığıyla Tekirdağ, Edine ve Kırklareli'nde en az 517 bin dönüm tarım arazisi aldığı belirtildi.”

Bulut’un yazısı şu şekilde devam ediyordu:

“Yalnız bu haberlerde, toprak alımları, 'Edine ve Kırklareli küresel ısınmada az etkilenecek yerler arasında gösteriliyor' diye izah ediliyor. Bill Gates'in Edine ve Kırklareli'nden toprak almasının sebebi kurulması planlanan tek dünya devletinin merkezinin Kanal İstanbul ve etrafındaki topraklar olarak belirlenmesi olmasın? Zira her ne kadar iklim zirvesi yapsalar da küresel ısınma, şu an için bir varsayımdan hatta tasarımdan ibarettir. Bilimsel olarak doğrulanmış değildir. Yine Bill Gates öncülüğünde, küresel ısınmayı iki derece düşürmek için, atmosfere tebeşir tozu püskürtmek projesine 20 bin uçakla İsveç'te başlayacaklar ama bu konuda kimden izin aldıkları belli değildir. Kendilerini 'God' yerine koyuyorlar. Türkçe 'Tanrı' demedim, zira 'Tanrı' kelimesinin kirletilmesine gönlüm razı gelmiyor."