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Bilim Kurulu yeniden toplanıyor! Gündemde, aşı tedariği ve aşılama planını var..

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında yeniden toplanıyor. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantının gündeminde aşı tedariği ve aşılama programı da yer alacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:18
Bilim Kurulu yeniden toplanıyor! Gündemde, aşı tedariği ve aşılama planını var..
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Koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da bir toplantı düzenleyecek. Video konferans yöntemi ile düzenlenecek olan toplantı da vakalarda son durum elen alınacak.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda tedarik aşamaları ve aşı takvimiyle ilgili planlamaların da ele alınacağı toplantı sonrasında Bakan Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Saat 16:30’da yapılacak olan toplantı online olarak video konferans yöntemi ile başlayacak ve toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınında gelinen son noktayı ve atılacak adımları tekrar değerlendirecek. Daha sonra Bakan Koca saat 18:00’de YouTube kanalı üzerinden canlı olarak toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:18
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıBilim KuruluToplantıFahrettin Koca
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