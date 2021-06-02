İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...

Bilim Kurulu yeniden toplanıyor! Gündemde, aşı tedariği ve aşılama planı var..

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında yeniden toplanıyor. Video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantının gündeminde aşı tedariği ve aşılama programı da yer alacak.

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:53
Bilim Kurulu yeniden toplanıyor! Gündemde, aşı tedariği ve aşılama planı var..
Takip Et:

Koronavirüsle mücadele kapsamında kurulan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 16.30'da bir toplantı düzenleyecek. Video konferans yöntemi ile düzenlenecek olan toplantı da vakalarda son durum elen alınacak.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılarda tedarik aşamaları ve aşı takvimiyle ilgili planlamaların da ele alınacağı toplantı sonrasında Bakan Fahrettin Koca'nın bir açıklama yapması bekleniyor.

Saat 16:30’da yapılacak olan toplantı online olarak video konferans yöntemi ile başlayacak ve toplantıya Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Bilim Kurulu üyeleri, koronavirüs salgınında gelinen son noktayı ve atılacak adımları tekrar değerlendirecek. Daha sonra Bakan Koca saat 18:00’de YouTube kanalı üzerinden canlı olarak toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunacak.


Son Güncelleme: 02.06.2021 11:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin KocaToplantıBilim KuruluSağlık Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Nişan törenleri yasak mı? Ev ve salonlarda nişan yapmak serbest mi?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
Piknik alanlarında piknik yapmak yasak mı? Mesire ve piknik alanları kapalı mı, yasak mı? Mesire alanları açık mı?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
2021 İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
Kafeler restoranlar açıldı mı, kaça kadar açık? Haziran 2021 kafe ve restoran güncel çalışma saatleri
İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
İnternet kafeler açıldı mı, ne zaman açılacak?
Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı?
Kahvehanelerde okey, batak oynamak serbest mi? Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı?

Popüler Haberler

Hürkuş Hyeu özellikleri, menzili, kullanım amaçları
MHRS Aşı hak bilgisi alınamamıştır lütfen belirlenen süre sonunda tekrar deneyiniz hatası nedir?
MHRS korona aşısı randevu alma nasıl yapılır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 197. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - ATV
Avlu dizisi ne zaman başlayacak? Demet Evgar Avlu dizisi ile dönüyor!
Deepali Pansare kimdir? Deepali Pansare hakkında bilgiler
Valorant laptopta oynanır mı? Valorant için minimum ekran kartı kaç? Valo kaç GB? Valo için RAM kaç olmalı?
Acemi Anneler Ezgi kimdir? Tuğçe Özbey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Türkan Hanım'ın Konağı dizisindeki Güliz karakteri kimdir? Seyhan Taşdemir nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Payitaht Abdülhamid final mi yapacak? Payitaht Abdülhamid neden final yapıyor, final ne zaman?
Menajerimi Ara Leyla karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Pınar Ünsal kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 ÇEV bursu başvurusu şartları ve başvuru detayları
MEB yüz yüze eğitim başlayacak mı, hangi sınıflarda yüz yüze eğitim zorunlu olacak?
Bu akşam hangi diziler var? 30 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Türkan Hanım’ın Konağı 186. bölüm izle 2 Haziran Çarşamba son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Doğa Özüm kimdir? Nerelidir?
Türkan Hanım’ın Konağı 187. bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti TRT 1
Nicole Faria kimdir? Nicole Faria hakkında bilgiler
Acemi Anneler dizisi Aleyna kimdir? Aslı Babayiğit kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Dolar neden arttı? 1 Haziran dolar bugün rekor kırdı mı, ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.