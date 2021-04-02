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Bilim Kurulu üyesinden kritik 14 günlük sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vaka sayılarının giderek artması konusunu değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, sokağa çıkma yasakları ile ilgili kritik bir açıklamada bulundu. Akın, açıklamasında seyrin bu şekilde ilerlemesiyle tam kapanmaya gidilebileceğini söyledi.

02 Nisan 2021 Cuma 13:34
Bilim Kurulu üyesinden kritik 14 günlük sokağa çıkma yasağı açıklaması!
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Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan koronavirüs tablosunda vaka sayılarının 40 bini aşması uzmanları endişelendirdi. Son 24 saatlik verilerde virüs nedeniyle 176 kişinin hayatını kaybettiği görülürken ağır hasta sayısı 2 bini geçtiği kaydedildi.

Ülke genelinde alarm ziller çalmaya başlarken hızla yükselen vaka artışlarını değerlendiren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, özellikle İstanbul'daki sorunun diğer illerden daha büyük olduğunu ve İzmir ile Ankara'da da dikkat çeken bir artış yaşandığını söyledi.

Yoğun bakımlarda meydana gelen artışların iyi olmadığını aktaran Prof. Dr. Levent Akın, bugün ortaya çıkan vakaların Nisan ayının ortalarında hastanelere yansıyacağını belirterek şayet yoğun bakım anlamında hastaneler cevap vermezse işte o zaman tam kapanmaya gidilebileceğini ifade etti. Herkesi kurallara uymaya davet eden Prof. Dr. Akın, kişisel olarak kendi yasaklarımızı kendimiz koymamız gerektiğine dikkat çekti.



Son Güncelleme: 02.04.2021 13:34
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