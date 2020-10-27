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Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir

Yarın yapılacak olan koronavirüs gündemli bilim kurulu toplantısı öncesinde kurul üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara'dan yeni önlemler alınabilir açıklaması geldi.

27 Ekim 2020 Salı 23:01
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Yarınki toplantıda yeni önlemler alınabilir
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Yaşanan koronavirüs pandemi süreci sonrasında normalleşme ve hava sıcaklıklarınında mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşmesi sebebiyle tedbirlerin gevşemesine bağlı olarak vaka sayılarında ki artış korkutmaya başladı. Özellikle megakent İstanbul ve bir kaç büyükşehir'de vaka sayıları rekor düzeyde yükselmeye başladı.

Tüm bunların yanında yanında yapılacak olan Bilim Kurulu toplantısı öncesinde kurul üyelerinden olan ve salgın başladığından bu yana ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz  Prof. Dr. Ateş Kara önemli açıklamalarda bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yarın yapılacak olan toplantı öncesinde Kara, yeni önlemlerin büyük ihtimalle masada görüşleceğini ve karara varılacağını söyledi. Avrupa'da ki vaka sayılarına dikkat çeken Kara, hastalığın ilk yayılmaya başladığı dönemlerde hasta olan kişilerin tekrardan hasta olabildiğini tespit ettiklerini açıkladı. O sebeple hastalığı atlatmış olmanın kesinlikle korucu bir özelliğinin olmadığını vurguladı.

YENİ ÖNLEMLER NELER OLABİLİR ?

Yapılacak toplantıda yeni önlemlerinde büyük ihtimallle konuşulacağının altını çizen Kara, yeni önlemlerinde alınabileceğini sözlerine ekledi.

Alınacak önlemler ile ilgili olarak açıklamada yapan Kara,"Son rakamlara ve değerlere bakmak lazım. Maske kullanım oranlarının ne olduğuna, uyumun ne kadar olduğuna bakmak gerekiyor. Bir de uygulamalarda nelerin ne kadar uygulanabildiğine, önerileri açıkçası il pandemi kurulu il bazında da alabiliyor. O alınan önlemlerin ne kadar etkili olduğunu, ne kadar uygulanabildiğini, sorun yaşanan yer var mıdır yok mudur onları da değerlendirip, ona göre karar vermek lazım. Yeni önlemler gelebilir" diye yanıt verdi.



Son Güncelleme: 27.10.2020 23:01
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAteş KaraBilim Kurulu Toplantısı
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