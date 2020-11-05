Bilim Kurulu üyesi Akın, en zor geçecek ayları açıkladı: Herkes hazır olsun!

Türkiye'de kış mevsiminin artık kendini iyice hissettirmesiyle birlikte tüm kurumlar koronavirüs hastalığının yayılmasının önüne geçebilmek için teyyakuza geçti. İlk olarak özellikle vaka sayılarının neredeyse yüzde 40'ının bulunduğu megakent İstanbul'da Valilik yeni kararları açıkladı.

Tüm bunlar olurken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Levent Akın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akın, Bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de hastalığında etkisiyle kış aylarının zor geçeceğini ve buna herkesin hazırlanmasını söyledi.

Habertürk gazetesi yazarlarından Muharrem Sarıkaya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Levent Akın ile yaptığı görüşmeyi bugün yazdı.

BU KIŞ ZOR OLACAK

Sarıkaya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz gün salgına ilişkin alınan kararları açıklamasının ardından megakent için sürecin hiç de iç açıcı olmadığını belirtti. Günlük olarak toplanan hastalık verilerinin çok ciddi yeni tedbirler alınmasına işaret ettiğini vurguladı. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Levent Akın, şu an gelinen noktaya göre kış aylarının çok ağır geçeceğini ve herkesin hazır olması gerektiğini vurguladı. Akın, özellikle Kasım ve Aralık aylarının çok zor olacağını sözlerine ekledi.

Kurul üyesi Akın, çok büyük bir tehlike altında olduğumuzu vaka sayılarının tüm dünya gibi bizim ülkemizde de arttığını söyledi ve Sağlık çalışanlarında ciddi bir bıkkınlık başladığını vurguladı. Devlet otoritesinin bu bıkkınlığı aşması gerektiğine dikkat çekti ve ; bunun için sadece maaş değil, başka mekanizmalara da ihtiyac olduğunu söyledi..