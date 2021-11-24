Bilim Kurulu Toplantısının gündemi ne? Kısıtlama ve yasaklar gelecek mi?

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir toplantı düzenleyecekler. Video konferans yöntemi ile düzenlenecek olan toplantının ana gündem maddesi ise yerli aşı TURKOVAC çalışmaları olacak.

Bilim Kurulu toplantısında, aşılama uygulamaları hakkında son verilerin ele alınacağı belirtilirken vaka artışları hakkında değerlendirmelerde masaya yatırılacak. Toplantıda BioNTech aşısının üçüncü doz sayılarının da ele alınacağı öğrenilirken toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna toplantıda alınan kararları açıklayacak.