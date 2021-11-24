İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları animasyonlu olarak sorulacak..
Son Dakika
Ehliyet sınav sistemi değişiyor! Soruları...
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı ÖTV’den karşılanacak
Son Dakika
Akaryakıt fiyatlarındaki artışların bir kısmı...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...

Bilim Kurulu Toplantısının gündemi ne? Kısıtlama ve yasaklar gelecek mi?

Bugün Bilim Kurulu Toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele ve aşılama uygulamalarını ele alınacağı toplantı sonrası kısıtlama ve yasakların gelip gelmeyeceği ise büyük merak konusu oldu.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:32
Bilim Kurulu Toplantısının gündemi ne? Kısıtlama ve yasaklar gelecek mi?
Takip Et:

Türkiye genelinde koronavirüs salgınına karşı başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17.30'u gösterdiğinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bir toplantı düzenleyecekler. Video konferans yöntemi ile düzenlenecek olan toplantının ana gündem maddesi ise yerli aşı TURKOVAC çalışmaları olacak.

 

Bilim Kurulu toplantısında, aşılama uygulamaları hakkında son verilerin ele alınacağı belirtilirken vaka artışları hakkında değerlendirmelerde masaya yatırılacak. Toplantıda BioNTech aşısının üçüncü doz sayılarının da ele alınacağı öğrenilirken toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kamuoyuna toplantıda alınan kararları açıklayacak.


Son Güncelleme: 24.11.2021 13:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilim Kurulu ToplantısıFahrettin KocaToplantı Gündemi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
100 TL üzeri gelen doğal gaz faturaları ile ilgili önemli duyuru!
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
E-devlet uygulamasına neden giriş yapılamıyor? Sistem çöktü mü?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Yeşil Kalkınma Devrimi nedir, kapsamı ne?
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Bartın'da MHP'lileri taşıyan araç devrildi! Biri başkan 2 ölü, 17 yaralı
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Sakarya Karasu'da korkutan hortum!
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?
Palu davası Damat Tuncer Ustael’in cezası ne?

Popüler Haberler

25 Kasım 2021 Perşembe TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 25 Kasım Perşembe at yarışı programı
TJK 24 Kasım 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Oyuncu Murat Onuk kimdir? Hobileri ve yer aldığı yapımlar nelerdir?
Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?
Kubilay Tunçer kimdir? Kubilay Tunçer hakkında merak edilenler
2021 akıllı robot süpürgeler
Göksel Kaya kimdir, nerede doğmuştur? Göksel Kaya evli mi? Göksel Kaya kaç yaşında?
Tarım kredisi veren uygun faizli 6 banka şubesi. Tarım kredisi için şartlar nelerdir?
Maden mühendisi maaşı ne kadar? Maden mühendisi ne iş yapar?
Kozmetik ürünleri satış elemanı maaşı ne kadar? Kozmetik ürünleri satış elemanı ne iş yapar?
Artık WhatsApp kullanamayacaksınız!
Burgan Bank'tan dijital hesap açanlara müjde! Trendyol'da anında 25 TL indirim!
Doğan Baba Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine geri gelecek mi?
Larin Kayataş kimdir, neden mesleğinden men edildi?
Star TV'de 1 Temmuz 2021 Perşembe tarihinde ne var? Star TV 1 Temmuz 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Netflix My Name dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Netflix Kayıp Savaş filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Uçuş hareket memuru maaşı 2021 yılında ne kadardır? İş ilanları ve en yüksek en düşük maaşlar
Erkek berberi maaşı ne kadar? Erkek berberi ne iş yapar?
Netflix Belgeseli Pray Away'in Konusu ve Yorumu
Rüyada Taşınmayı görmek ne demek? Rüyada taşındığını görmek ne anlama gelir? Eski ve yeni eve taşınmak ne anlama gelir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.