Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?

Ramazan Ayı’na günler kala Ramazan’da alınacak koronavirüs tedbirlerinin belirleneceği Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Bugün toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısı ertelenerek Pazartesi yapılacağı kararlaştırdı. Toplantının ertelendiğini Bilim Kurulu üyesi olan Afşin Kayıpmaz duyurdu.
Bakan Koca daha önce mutasyonlu virüsün yayılmayı arttırdığını bunun araştırmalarda ortaya koyulduğunu ve bu durumu bilim inşalarının kamuoyuna aktarmasının gerekli olduğunu açıklamıştı.
Son Güncelleme: 09.04.2021 01:11