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Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?

Çarşamba günleri toplanan Bilim Kurulu toplantısı bu Çarşamba günü düzenlenmedi. Bilim Kurulu üyesi Afşin Kayıpmaz toplantının Pazartesi yapılacağını açıkladı.

09 Nisan 2021 Cuma 01:11
Bilim Kurulu toplantısı ne zamana ertelendi, ne zaman yapılacak?
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Ramazan Ayı’na günler kala Ramazan’da alınacak koronavirüs tedbirlerinin belirleneceği Bilim Kurulu toplantısı ertelendi. Bugün toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısı ertelenerek Pazartesi yapılacağı kararlaştırdı. Toplantının ertelendiğini Bilim Kurulu üyesi olan Afşin Kayıpmaz duyurdu.

Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz Burdur’da bir üniversitesinin Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi’ne katıldı. Burada açıklamada bulunan Kayıpmaz, Ramazan’ın gelmesi dolayısı ile Pazartesi günü toplantıların yapılacağını duyurdu. Ramazan ayında paket servise geçileceğini açıklayan Kayıpmaz, toplu iftarlar yapılmayacağını ve esnek ve kademeli mesai çalışmasının da gelebileceğini açıkladı.

Bakan Koca daha önce mutasyonlu virüsün yayılmayı arttırdığını bunun araştırmalarda ortaya koyulduğunu ve bu durumu bilim inşalarının kamuoyuna aktarmasının gerekli olduğunu açıklamıştı.

 



Son Güncelleme: 09.04.2021 01:11
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BilimKurulu
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