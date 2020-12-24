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Bilim kurulu toplantısı başladı! Gözler Bakan Koca'da

Geçtiğimiz gün toplanması beklenen ancak bugüne ertelenen Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu az önce Sağlık bakanı Fahrettin Koca başkanlığında başladı. Toplantı sonrasında açıklanacak kararlar için gözler Bakan Koca'da

24 Aralık 2020 Perşembe 18:23
Bilim kurulu toplantısı başladı! Gözler Bakan Koca'da
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Geçtiğimiz gün toplanması beklenen ancak bugüne ertelenen Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu toplantısı az önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

Salgının ülkemizde görülmeye başlanmasıyla birlikte oluşturulan ve başında Bakan Koca'nın yer aldığı Bilim kurulu koronavirüs ile mücadele kapsamında ülkemizde yol haritasını hazırlıyor ve kurulun kararları her toplantı sonra merakla bekleniyor.

KURULUN MASASINDA MUTASYON VE AŞI VAR

Bilim kurulunun bugün gündemi geçtiğimiz günlerde İngiltere'de mutasyona uğraması ve hızlı yayılan bu virüsün yayılımın ülkemizde üzerinde etkili olmaması için alınacak önlemler ve yeni tedbirler konuşulacak.

Kurulu diğer yandan son alınan kararla ile birlikte yeni getirilen tedbir ve kısıtlamaların vaka sayıları üzerindeki etkileri değerlendirelece ve bugün ülkemize gelen Çin aşılarının aşılama takvimi tekrardan gözden geçirilecek.

Toplantı sonrasında Bakan Koca tarafından kritik konularda yapılan değerlendirme ve varılan sonuçların kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Bakan Koca tarafından açıklanacak yeni değerlendirmelerin salgının seyri ile ilgili olarak önümüzde günlerde alınabilecek önlemler hakkında ipucu vermesi bekleniyor.

 

 

 

MASADA MUTASYON VE AŞI VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulunun gündeminde koronavirüsün Avrupa'da değişime uğramasıyla ilgili gelişmeler var. Virüsün Türkiye'de yayılımını önlemek için atılacak adımlar ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla masada olacak. Bir kez daha aşılama takvimi gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.



Son Güncelleme: 24.12.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluSağlık Bakanı Fahrettin Koca
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