Bilim kurulu toplanıyor! Ramazan tedbirleri masada olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele sürecinde yol haritasının hazırlanması ve vaka durumlarıyla kısıtlamaların etkisinin değerlendirilmesi için oluşturan Bilim Kurulu Üyeleri periyodik olarak toplanmaya ve değerlendirmelere devam ediyor.
BİLİM KURULU TOPLANIYOR
Kurulun toplantısı sonrasında Bakan FAhrettin Koca'nın konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.
Öte yandan Bilim Kurulunun Okulların durumuyla ilgili olarak değerlendirme yapıp, görüşlerini ilgili Bakanlıklar ile paylaşması bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.04.2021 11:20