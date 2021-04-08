Bilim kurulu toplanıyor! Ramazan tedbirleri masada olacak

Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs ile mücadele sürecinde yol haritasının hazırlanması ve vaka durumlarıyla kısıtlamaların etkisinin değerlendirilmesi için oluşturan Bilim Kurulu Üyeleri periyodik olarak toplanmaya ve değerlendirmelere devam ediyor.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Bilim Kurulu Toplantısı bugün yapılacak. Bilim Kurulunun masasında son günlerde artan koronavirüs vakaları, aşılama süreci, kısıtlamaların etkisi ve Ramazan tedbirleri gibi konular olacak.

Kurulun toplantısı sonrasında Bakan FAhrettin Koca'nın konuyla ilgili olarak kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan Bilim Kurulunun Okulların durumuyla ilgili olarak değerlendirme yapıp, görüşlerini ilgili Bakanlıklar ile paylaşması bekleniyor.