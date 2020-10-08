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Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi

Bugün koronavirüs gündemli toplanan bilim kurulu üyeleri toplantısı sonrasında yapılan açıklamada ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği duyuruldu.

08 Ekim 2020 Perşembe 00:37
Bilim Kurulu: İlk aşı için üretim aşamasına geçildi
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Sağlık Bakanlığı bilim kurulu üyeleri bugün korona virüs ve korona virüs aşısı gelişmelerini değerlendirmek için toplandı.


Bakan Koca'nın başkanlık ettiği toplantı sonrasında yapılan yazılı açıklamada, ülkemizde salgın hastalık korona virüs hastalığı ile ilgili olarak aşı geliştirme araştırmalarında gelinen nokta ile ilgili olarak değerlendirmenin yapıldığı,insanlar üzerinde denenmeye uygun 5 aşının durumunun ele alındığı bildirildi.Bilim kurulu üyeleri tarafından değerlendirilen bu durumun araştırma ürünü olarak geliştirilen ilk aşının ayrıntılı bir detaylarının değerlendirildiği açıklandı. Değerlendirme sonrasında Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday için de üretimin yakın olduğu görüşü değerlendirildiği bildirildi.

 TEST SAYISI ARTIRILIYOR

TÜİK ile birlikte yürütülen tarama ve tespit konularının da ele alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz 'Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması' çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da artırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır."



Son Güncelleme: 08.10.2020 00:37
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluKoronavirüs Aşısı
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