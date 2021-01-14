Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik’te alınan ihbarları değerlendiren polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre uyuşturucu ile ilgili ihbarlar yapıldı. İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için 2 şüpheliyi izlemeye başladı. Yapılan baskınlar sonucunda 2 şüphelinin üzerinde 3 adet uyuşturucu madde, pipet, kurusıkı tabanca ve metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulama işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.