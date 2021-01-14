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Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Bilecik'te alınan uyuşturucu ihbarlarını değerlendiren Osmaneli ilçe Emniyet Müdürlüğü düzenlediği operasyon ile iki kişiyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu malzeme ve ana madde olan metanfetamin ele geçirildiği açıklandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:55
Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Bilecik’te alınan ihbarları değerlendiren polis ve jandarma ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda üzerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Bilecik’in Osmaneli ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre uyuşturucu ile ilgili ihbarlar yapıldı. İhbarları değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için 2 şüpheliyi izlemeye başladı. Yapılan baskınlar sonucunda 2 şüphelinin üzerinde 3 adet uyuşturucu madde, pipet, kurusıkı tabanca ve metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulama işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:55
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Anahtar Kelimeler:
BilecikUyuşturucuOperasyon2 Gözaltı
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