Bilecik’te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te Musa Y’nin kullandığı ve Bursa yönünde ilerleyen otomobil ani bir şekilde yol ortasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Muammer A’nın kullandığı tır ani şekilde duran otomobile çarptı.
Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 71 yaşındaki Zeynep Kelebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 20.08.2021 15:25