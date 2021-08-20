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Bilecik’te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik’te tır otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ağır yaralandı.

20 Ağustos 2021 Cuma 15:25
Bilecik’te TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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Bilecik’te Musa Y’nin kullandığı ve Bursa yönünde ilerleyen otomobil ani bir şekilde yol ortasında durdu. Bu sırada aynı yönden gelen Muammer A’nın kullandığı tır ani şekilde duran otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan 2 kişi kazada ağır yaralandı. Tır sürücüsü de kazada yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan iki kişiyi hastaneye sevk etti. Otomobilde bulunan ve ağır yaralanan 71 yaşındaki Zeynep Kelebek doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri TIR sürücüsünü gözaltına alırken, kazaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.08.2021 15:25
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Anahtar Kelimeler:
BilecikKazaTır
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