Bilecik'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi!

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan pek çok vatandaşa idari para cezası uygulanırken Bilecik ilinde kurallara uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklamaları araştırılmaya başlandı.
Trafik ekipleri belirlenen cadde ve sokaklarda denetimde bulunurken asayiş şube ekipleri de mahallelerde ve sokaklarda devriye attı. Kısıtlamalara uymadığı belirlenen 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL para cezası kesildiği açıklandı.
Son Güncelleme: 14.12.2020 22:56