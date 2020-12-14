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Bilecik'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi!

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara ceza uygulanmaya devam ederken Bilecik Emniyet Müdürlüğü tarafından yasağa uymayan kişilere toplamda 50 bin 400 TL ceza kesildiği açıklandı.

14 Aralık 2020 Pazartesi 22:56
Bilecik'te sokağa çıkma yasağına uymayanlara toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi!
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan pek çok vatandaşa idari para cezası uygulanırken Bilecik ilinde kurallara uymayan 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL idari para cezası uygulandığı açıklamaları araştırılmaya başlandı.

Cuma günü ülke genelinde başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarında yasağa uymayan pek çok kişiye cezai işlem yapıldı. 11 Aralık Cuma gece saat 21.00’da başlayan ve 14 Aralık saat 05.00’a kadar devam eden yasaklara uymayan 16 kişiye Bilecik Emniyet ekipleri tarafından ceza kesildi.

Trafik ekipleri belirlenen cadde ve sokaklarda denetimde bulunurken asayiş şube ekipleri de mahallelerde ve sokaklarda devriye attı. Kısıtlamalara uymadığı belirlenen 16 kişiye toplamda 50 bin 400 TL para cezası kesildiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 14.12.2020 22:56
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BilecikSokağa çıkma YasağıCeza50 Bin 400 Tl
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