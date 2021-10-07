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Bilecik’te gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içerisinde buldu

Bilecik’te hareket halindeki bir otomobil takla attı. Kontrolden çıkıp takla attığı öğrenilen sürücü yaralandı. Yaralanan otomobil sürücüsü araçta sıkışmış olarak sabah bulundu.

07 Ekim 2021 Perşembe 16:48
Bilecik’te gece kaza yapan sürücüyü sabah işçiler araç içerisinde buldu
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Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Dün gece gerçekleşen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobilin içerisinde sıkışan 22 yaşındaki sürücüyü sabah işe giden işçiler fark etti.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Takla atan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.


Son Güncelleme: 07.10.2021 16:48
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Anahtar Kelimeler:
KazaBilecik
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