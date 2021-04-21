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Bilecik'te 6 enerji nakil direği çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı!

Bilecik'te yaşanan hırsızlık olayında 6 adet enerji nakil direği çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı. Yakalanan 2 kişi sorguları sonrasında serbest bırakıldı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:27
Bilecik'te 6 enerji nakil direği çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı!
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Bilecik’te yaşanan hırsızlık olayında Bilecik Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan 6 enerji nakil direğinin çalındığı ihbarları jandarmayı harekete geçirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda Bilecik merkeze bağlı Gökpınar köyünde çalınan 6 nakil enerji nakil direği için çalışmalar başlatıldı. Ekipler yürütülen çalışmalar sonucunda M.K. ve M.T. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:27
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BilecikEnerji Nakil DireğiHırsızlık2 şüpheliGözaltı
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