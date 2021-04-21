Bilecik'te 6 enerji nakil direği çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı!

Bilecik’te yaşanan hırsızlık olayında Bilecik Elektrik Dağıtım şirketi tarafından yapılan çalışmalarda kullanılan 6 enerji nakil direğinin çalındığı ihbarları jandarmayı harekete geçirdi.

Jandarma Suç Araştırma Timi(JASAT) tarafından yürütülen operasyonlar sonucunda Bilecik merkeze bağlı Gökpınar köyünde çalınan 6 nakil enerji nakil direği için çalışmalar başlatıldı. Ekipler yürütülen çalışmalar sonucunda M.K. ve M.T. isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri sonrasında serbest bırakıldı.