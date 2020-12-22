Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!

Karaman’da yaşana olayda aralarında sorun olan 4 kişi ile tartışan 16 yaşında ki Ahmet Çınar aldığı bıçak darbeleri nedeni ile hayatını kaybetti. olaydan sonra kayıplara karışan şüpheliler polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
4 şüpheliye gözaltı
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. olaydan sonra kaçan 4 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu belirlendi ve yapılan aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 22.12.2020 20:41