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Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!

Karaman'da yaşanan olayda kavgalı olduğu kişiler ile yolda tartışmaya başlayan 16 yaşında ki genç bıçaklandı. Bıçaklı kavga sonucunda ağır yaralanan 16 yaşında ki genç kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

22 Aralık 2020 Salı 20:41
Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!
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Karaman’da yaşana olayda aralarında sorun olan 4 kişi ile tartışan 16 yaşında ki Ahmet Çınar aldığı bıçak darbeleri nedeni ile hayatını kaybetti. olaydan sonra kayıplara karışan şüpheliler polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre Ahmet Çınar Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarında geçmişte kavgalı olduğu 4 kişi ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken bıçaklanan Ahmet Çınar ağır yaralandı.

4 şüpheliye gözaltı

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. olaydan sonra kaçan 4 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu belirlendi ve yapılan aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 20:41
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Anahtar Kelimeler:
KaramanBıçaklı Kavga1 ölü
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