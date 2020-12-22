Bıçaklı kavgada 16 yaşında ki genç hayatını kaybetti!

Karaman’da yaşana olayda aralarında sorun olan 4 kişi ile tartışan 16 yaşında ki Ahmet Çınar aldığı bıçak darbeleri nedeni ile hayatını kaybetti. olaydan sonra kayıplara karışan şüpheliler polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

4 şüpheliye gözaltı

Alınan bilgilere göre Ahmet Çınar Cedit Mahallesi Zeytin Dalı Bulvarında geçmişte kavgalı olduğu 4 kişi ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bırakırken bıçaklanan Ahmet Çınar ağır yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ahmet Çınar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. olaydan sonra kaçan 4 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu belirlendi ve yapılan aramalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.