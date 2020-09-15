Bıçaklanan Suriyeli toprağa verildi

’a bağlı Vezirköprü ilçesinde geçtiğimiz günlerde çocuk cinayeti işlendi.16 yaşındaki, tartışma sırasında bıçaklanarak öldürüldü. Eymen Hammani bugün defnedildi. Cenazeye Samsun Valisi olan Zülkif Dağlı da katılarak tepkisini dile getirdi. Cenaze önce Samsun Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak evin önüne getirildi. Herkes hakkını helal etti. Sonrasında cenaze yeni mahalle mezarlığına götürülerek ağlaşmalar arasında toprağa verildi.

Samsun Valisi olan Zülkif Dağlı, Eymen Hammani’nin acılı ailesine baş sağlığı dileklerini iletti. Konuyla ilgili konuşan Eymen Hammani’nin abisi İbrahim Hammani, ‘’Türk devletine güvenimiz tamdır. Kardeşim Türk sporuna emek harcıyordu. Hatta temsil de etti. 10 senedir buradayız. Bir Türk kadın ile evlendim. Bizler kardeşiz’’ dedi.