Bıçakladı kaçtı! Polise 'Beni yakalayamazsınız' dedi

Trafikte hız yaptığı için kendisine uyarıda bulunan Mert Kaplan’ı öldürdü. İletişime geçen polise ‘Beni yakalayamayacaksınız’ dedi.

Mert Kaplan, İstanbul’da bir bankada güvenlik görevlisi olarak görev yapıyordu. Kardeşinin lokantasında görevli Türkmenistanlı motokurye Arif Karımov, 6 Mayıs tarihinde saat 23.20 civarında Bayrampaşa’ya bağlı olan İsmet Paşa Mahallesi Tuna Caddesi’nde lastiğinin patladığını belirterek yardım istedi. Kaplan, yardım etmek için gitti. Lastiği tamir eden Kaplan o esnada caddede hız yapan galerici Aytekin Özdemir ile tartışmaya başladı.

Bıçakladı

Özdemir, aracından bıçakla indi ve Kaplan’ı göğsünden bıçakladı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürülen Kaplan, yapılan müdahalelere rağmen öldü. Polis, Özdemir ile telefonla iletişim kurdu ve teslim olmasını söyledi. Fakat Özdemir, teslim olmayacağını ve kendisini yakalayamayacaklarını söyledi. Telefonundan en son Bayrampaşa’da sinyal alınan Özdemir’in yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Yardıma geldi

Motokurye Arif Karımov ifadesinde, Kaplan’ın kendisine yardım etmeye geldiğini ve lastiği tamir ettikten sonra ilerlerken aniden bir sürücü ile tartıştığını gördüğünü söyledi. Karımov’un ifadesine göre Kaplan’ın yanına giderken sürücü ona Bayrampaşa çocuğu olduğunu söyleyerek bıçakladı.

‘Bayrampaşa çocuğuyum’ dedi

Tartışma sırasında Özdemir, Kaplan’a Bayrampaşa çocuğu olduğunu söyledi. Bunun sonucunda evli ve iki çocuk sahibi Kaplan, Bayrampaşa çalışanı olduğunu söyleyerek hızlı giderse kazaya sebep olacağını söyledi.