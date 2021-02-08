Beyza Buldağ kimdir, neden tutuklandı?

BEYZA BULDAĞ KİM?

Beyza Buldağ, Boğaziçi Üniversitesinde katıldığı eylemler nedeni ile göz altına alınmıştır.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinde öğrenim görmektedir. 7 Şubat tarihinde İzmir’de ki evinde göz altına alınan Beyza için Twitter’da yardım kampanyası başlatılmıştır.

İstanbul’a gönderilen Beyza, emniyetteki işlemlerden sonra Çağlayan İstanbul adliyesine sevk edilmiştir. Beyza ayrıca Türkiye İşçi Partisi’ne de üyedir.

BEYZA BULDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Boğaziçi Üniveresitesinde ki katıldığı eylemler nedeni ile gözaltına alınan Beyza, Boğaziçi dayanışma gruplarını yönetmesi iddiası ile, halkı kin ve düşmanlığa tahrik sebebi ile tutuklandı.

Mahkemenin verdiği tutuklama kararı ile, kuvvetli suç şüphesi olduğunu gösteren somut kanıtların bulunduğu da kaydedildi.

Beyza Buldağ’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik açık mektubu , yaptığı paylaşımları ile de hem Cumhurbaşkanına hakaret hem de halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etme ve suç işlemeye tahrik sebepleriyle gözaltına alındı.