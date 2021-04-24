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Beytüşşebap'ta koronavirüs rekoru

Şırnak’a bağlı Beytüşşebap ilçesinde koronavirüs vakaları rekor seviyeye ulaştı. İlçe sakinleri adeta evlerini hapsoldu.

24 Nisan 2021 Cumartesi 19:03
Beytüşşebap'ta koronavirüs rekoru
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Şınak’ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde koronavirüs vaka sayısı hızlı bir şekilde artıyor. Buna bağlı olarak ilçede sürekli olarak sokağa çıkma yasakları uygulanıyor. Artan vakalara bağlı olarak vatandaşlar adeta evlerine hapsolmuş durumda. İlçenin nüfusu 20.000 ne geçiyor. Uzun bir süredir ilçede büyük bir sessizlik hakim olarak göze çarpıyor. Kaymakamlık tarafından koronavirüs tedbirleri alınmaya başlandı. Bu tedbirler şu an için olumlu bir şekilde devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan ilçe esnafı vakalar artmaya başlayınca herkesin eve kapandığını, yasaklarla birlikte herkesin evde kaldığını ve sokakların bomboş kaldığını ifade etti.

İlçede artan koronavirüs vakaları son dönemlerde gerçekten endişe verici boyutlara ulaşmıştı. Ancak ilçe yönetiminin aldığı tedbirler sonrasında vatandaşları dışarı çıkma imkanı bulamasa da salgının şiddetinin azaldığı gözlendi.




Son Güncelleme: 24.04.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
ŞırnakBeytüşşebap
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