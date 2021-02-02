Beyşehir'de bir trafik polisi korona virüse karşı verdiği mücadeleyi kaybetti

Konya’ya bağlı Beyşehir ilçesinde yaşayan Halil Çetinkaya isimli bir polis yakalandığı korona virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Konya Beyşehir’de emniyette görev alan 47 yaşındaki polis memuru geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanmıştı. Trafik amirliğinde çalışan Halil Çetinkaya’nın akciğer kanseri ile de mücadele verdiği ve korona virüse yakalandıktan sonra durumu kötüleşince Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı, burada yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Burada durumu ağırlaşan 47 yaşındaki trafik polisi Halil Çetinkaya hayatını kaybetti. Çetinkaya’nın cenazesi yarın memleketi Isparta Yalvaç’ta toprağa verilecek.