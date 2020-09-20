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Beyrut'taki patlamada kaybolan 9 kişiden hala haber alınamıyor

Lübnan'ın Beyrut kentinde 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamada kaybolan yedi Lübnan uyruklu iki ise Suriye uyruklu vatandaştan hala haber alınamadı.

20 Eylül 2020 Pazar 15:31
Beyrut'taki patlamada kaybolan 9 kişiden hala haber alınamıyor
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4 Ağustos tarihinde Beyrut’ta korkunç bir patlama gerçekleşmişti. Lübnan’a bağlı olan şehirde limanda gerçekleşen patlama nedeni olarak depolarda yer alan amonyum nitratın patlaması sebebp gösterilmiş korkunç patlamanın ardından her yer küle dönmüştü. Patlamanın ardından 191 kişi yaşamını yitirmiş 6000 kişi ile yaralanmıştı.


Patlamanın arından bir aydan uzun süre geçmesine rağmen toplamda 9 kişiden hala haber alınamıyor. 7 Lübnanlı ve 2 Suriyeli haber alınamayan vatandaş hakkında aramalar ise devam ediyor. Patlamanın ardından meydana gelen hasar büyüklüğü sebebiyle hasarın giderilmesine ilişkin çalışmalar ise hala devam ediyor. Çalışmaların 15 gün içinde sona ermesi tahmin ediliyor.

 



Son Güncelleme: 20.09.2020 15:31
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BeyrutKayıp
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