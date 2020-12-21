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Beyoğlu'nda halk otobüsü ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu'nda duraktan yolcu almak isteyen halk otobüsü ile sokağa girmeye çalışan minibüs kaza yaptı. Kaza sonucunda otobüste bulunan 2 kişi yaralanırken yaralıların durumlarının iyi olduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 20:00
Beyoğlu'nda halk otobüsü ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı
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İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan trafik kazası yaşandı. Duraktan çıkan otobüs ile sokağa girmeye çalışan minibüsün çarpıştığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Piyalepaşa Bulvarında gerçekleşti. 34 LK 0889 plakalı 77A hattı otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra duraktan ayrılmaya çalıştı. Bu sırada 34 AP 1927 plakalı minibüs şoförü sokağa dönüş yapmaya çalıştı. Otobüs ve minibüs birbirine çarptı.

Kaza sonucunda 1’i kadın olmak üzere 2 kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri ile hastaneye sevk edilirken şoför kaza ilgili konuştu. Yolcuları aldıktan sonra duraktan çıkmaya çalışırken minibüs şoförü önüme kırdı bir kadın bir erkek vatandaş yaralandı diyen otobüs şoförü sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 20:00
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IstanbulBeyoğluHalk OtobüsüMinibüsTrafik Kazası2 Yaralı
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