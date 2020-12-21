Beyoğlu'nda halk otobüsü ile minibüs birbirine girdi: 2 yaralı

İstanbul Beyoğlu’nda yaşanan trafik kazası yaşandı. Duraktan çıkan otobüs ile sokağa girmeye çalışan minibüsün çarpıştığı kaza sonucunda 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonucunda 1’i kadın olmak üzere 2 kişi yaralanırken olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Hafif şekilde yaralanan vatandaşlar sağlık ekipleri ile hastaneye sevk edilirken şoför kaza ilgili konuştu. Yolcuları aldıktan sonra duraktan çıkmaya çalışırken minibüs şoförü önüme kırdı bir kadın bir erkek vatandaş yaralandı diyen otobüs şoförü sonrasında olayla ilgili inceleme başlatıldığı açıklandı.
Son Güncelleme: 21.12.2020 20:00