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Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Arabayla çarptıkları aileyi darp edip 2 bin dolarını çaldılar

İstanbul Beyoğlu'nda gaspçılar çarptıkları Fas uyruklu aileyi darp edip 2 bin dolarını çarptı. Kayıplara karışan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 01:38
Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Arabayla çarptıkları aileyi darp edip 2 bin dolarını çaldılar
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İstanbul Beyoğlu’nda gaspçılar yabancı uyruklu ailenin bebek arabasına çarpıp darp etti. Ailenin 2 bin dolarını çapan gaspçıların kaçtığı anlar kamera kayıtlarına geldi.


Saat 12.30 sıralarında Bankalar Caddesi’nde yaşandığı olayda Fas uyruklu ailenin bebek arabasına bir araç çarptı. Kaza sonrasında çift ve şüpheliler tartışmaya başlarken, şahıslar çifti darp ettikten sonra 2 bin dolarlarını çalıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Güvenlik güçleri şüphelileri yakalayabilmek için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 28.09.2020 01:38
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