Beylikdüzü'nde küçük çocuk 16.kattan aşağıya atladı

Beylikdüzü’nde 11 yaşındaki bir çocuk on altıncı katta bulunan evlerinin camından kendini aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta hayatını kaybetti.

Olay Beylikdüzü’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi. Ailesi ile 16.katta yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 11 yaşındaki Ö.G isimli çocuk camdan aşağı atlayaraketti. Bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiği ve sürekli oyun oynadığı iddia edilen çocuk ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta yaşama gözlerini yumdu.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak çocuğun odası ve eşyalarını inceleme altına aldı.