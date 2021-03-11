Beylikdüzü'nde küçük çocuk 16.kattan aşağıya atladı

Beylikdüzü’nde 11 yaşındaki bir çocuk on altıncı katta bulunan evlerinin camından kendini aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta hayatını kaybetti.
Çevredekiler tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta yaşama gözlerini yumdu.
Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak çocuğun odası ve eşyalarını inceleme altına aldı.
Son Güncelleme: 11.03.2021 23:07