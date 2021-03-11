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Beylikdüzü'nde küçük çocuk 16.kattan aşağıya atladı

İstanbul Beylikdüzü'nde 11 yaşındaki küçük çocuk 16.katta oturdukları daireden aşağı atladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen çocuk hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 23:07
Beylikdüzü'nde küçük çocuk 16.kattan aşağıya atladı
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Beylikdüzü’nde 11 yaşındaki bir çocuk on altıncı katta bulunan evlerinin camından kendini aşağıya attı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta hayatını kaybetti.

Olay Beylikdüzü’ne bağlı Adnan Kahveci Mahallesi’nde meydana geldi.  Ailesi ile 16.katta yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 11 yaşındaki Ö.G isimli çocuk camdan aşağı atlayarak intihar etti. Bilgisayarda çok fazla vakit geçirdiği ve sürekli oyun oynadığı iddia edilen çocuk ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından fark edilerek sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi. Ambulans ile hastaneye kaldırılan küçük çocuk ambulansta yaşama gözlerini yumdu.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatarak çocuğun odası ve eşyalarını inceleme altına aldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:07
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Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüIntihar
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