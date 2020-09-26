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Beylikdüzü'nde bir AVM'de çıkan yangın korkuttu!

Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’de elektrik panosunun patlaması ile çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çıkan yangın sebebiyle elektriklerin kesilmesiyle asansörde kalan vatandaşlar küçük çaplı panik yaşadı.

26 Eylül 2020 Cumartesi 17:17
Beylikdüzü'nde bir AVM'de çıkan yangın korkuttu!
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Beylikdüzü’nde bulunan bir AVM’de elektrik panosunun patlaması ile çıkan yangın paniğe sebep oldu. Çıkan yangın sebebiyle elektriklerin kesilmesiyle asansörde kalan vatandaşlar küçük çaplı panik yaşadı.

Beylikdüzü’nde  öğle saatlerinde çıkan yangında AVM’ye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye görevlisi sevk edildi.


Büyük paniğe sebep olan yangının AVM’nin 4. Katında bulunan elektrik panosunda meydana gelen küçük çaplı patlamalar sonucunda çıktığı öğrenilirken, Çıkan yangın elektriklerin kesilmesine sebep oldu. O saatlerde asansörde kalan vatandaşlar kesinti sebebiyle küçük çaplı bir panik yaşadı.

İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan vatandaşlar AVM’den çıkartılırken çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın sırasında içeride bulunan vatandaşlar çok kısa bir sürede tahliye edilirken yaşanacak olası panik durumu engellenerek kimseye zarar gelmemesi sağlandı.



Son Güncelleme: 26.09.2020 17:17
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Anahtar Kelimeler:
Avm YangınıBeylikdüzü
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